Nancy Brilli: "Ho dato uno schiaffo a Paolo Virzì" (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ospite nell'ultima puntata dell'anno solare 2019 di Vieni da me, l'attrice Nancy Brilli, nota per le sue partecipazioni a fiction come Commesse e Il Bello delle Donne, ha parlato a Caterina Balivo dei suoi esordi e di come è proseguita la sua carriera, rivelando alcuni retroscena poco noti.La Brilli ha spiegato come è diventata attrice: “Squitieri mi chiese se volevo fare un film e dissi 'sì' perché volevo andare a vivere da sola e quel film me lo permise”. Quella pellicola valse alla Brilli circa cinque milioni del vecchio conio, acquisendo indipendenza grazie a quel compenso. A quanto pare tuttavia il regista Paolo Virzì, sceneggiatore tra l'altro dell'ultima fatica di Checco Zalone Tolo Tolo, non aveva preso molto bene la sua scelta di fare televisione: “Paolo era sparito e mi disse 'Il mio è un piccolo film, tu vai il sabato sera da Pippo Baudo ... Diedi uno schiaffo a Paolo ... Leggi la notizia su blogo

zazoomnews : Avete mai visto l’ex marito di Nancy Brilli? È un famosissimo attore - #Avete #visto #marito #Nancy #Brilli? - infoitcultura : Nancy Brilli sulla 'pizza' a Paolo Virzì: 'Mi sono sentita offesa' - infoitcultura : Nancy Brilli a Vieni da me rivela a Caterina Balivo: «Una volta ho dato uno schiaffo a Virzì» -