Ladri in casa di Giulia De Lellis: “Sono stata derubata, mi hanno lasciata in mutande” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ladri in casa di Giulia De Lellis il giorno di Natale. L’influencer romana ha denunciato il furto subito il 25 dicembre scorso. Uno o più malviventi non ancora identificati le avrebbero sottratto scarpe, borse, trucchi e abbigliamento, approfittando degli spostamenti che la compagna di Andrea Iannone comunica quotidianamente via Instagram: “Mi hanno lasciata in mutande". Quanto accaduto l'avrebbe spinta a comprendere la necessità di modificare il suo stile di comunicazione: "Smetterò di rendere noti i miei spostamenti". Leggi la notizia su gossip.fanpage

