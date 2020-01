La supercazzola di Salvini per il video gogna su Papa Bergoglio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Salvini ieri si è divertito a sfottere Papa Francesco per mostrare a tutti i suoi fan che mentre il Pontefice “schiaffeggia” i fedeli lui invece è buono. Non si tratta solo di un buffo siparietto con il quale il leader della Lega è riuscito a far parlare di sé anche a capodanno. Perché dietro il gesto di Salvini e la scenetta imbastita dal social media manager del Carroccio c’è anche un altro messaggio. Non crederete mica alla storia del Ruspa buono e misericordioso sconvolto per uno schiaffetto sulla mano di Bergoglio? Salvini spiega che voleva denunciare la condizione della donna nell’Islam Oggi il quotidiano Il Piccolo di Trieste pubblica un’intervista a Salvini dove il capo della Lega spiega il senso di quel video girato assieme alla fidanzata. Salvini, quello che dopo ogni comizio si mette buono buono a farsi selfie con i fan sotto al palco (ma ... Leggi la notizia su nextquotidiano

