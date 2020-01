Irene Fornaciari, svela un problema che ha, ma che non ha mai raccontato… (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nel programma Vieni da me su Rai1, Irene Fornaciari ha svelato a Caterina Balivo il suo “grande mistero”. Correva l’anno 2012, era la 62esima edizione del Festival di Sanremo ed Irene Fornaciari calcava il palcoscenico dell’ Ariston cantando, per l appunto, “Grande Mistero”. “Qual è, allora, questo mistero? Oggi puoi dircelo?” incalza la padrona di casa. Oggi lo sveliamo. Non l’ho mai detto perché non volevo che questo mio problema venisse “usato” o si pensasse che io “usassi” questo problema per apparire. Nelle interviste ho sempre detto che questa canzone parla in generale di fragilità umane ma in realtà parla di attacchi di panico. risponde la cantante italiana. Il testo fu scritto da Davide Van De Sfross dopo aver accolto dalla cantautrice italiana la confessione riguardo il suo malessere e di come questo limitasse la sua vita. ... Leggi la notizia su trendit

infoitcultura : Caterina Balivo, Irene Fornaciari racconta il suo incubo: «Ho sofferto di attacchi di panico» - infoitcultura : Irene Fornaciari, il dolore segreto a Vieni da me: «Ero al supermercato e sono dovuta scappare». Caterina Balivo co… - infoitcultura : Irene Fornaciari rivela: “Ho sofferto di attacchi di panico, pensavo di morire” -