GF Vip, Rita Rusic. Il figlio Mario: “Non sarà facile per me” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rita Rusic al Grande Fratello Vip. Il figlio Mario Cecchi Gori: “Non sarà facile per me” Al Grande Fratello Vip sbarca la travolgente Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori segue le orme di Valeria Marini che ha varcato la famosa porta rossa nella prima edizione. A Chi, il figlio Mario Cecchi Gori ha parlato di Rita Rusic, svelando di essersi imbarazzato una volta appreso che parteciperà al GF Vip. Non sarà facile per lui vedere la propria mamma sotto i riflettori. Poi, il bel ragazzo, ha dichiarato che Rita Rusic è una madre molto affettuosa, aperta, moderna che rispetta i suoi figli, le loro scelte e volontà anche se non sempre li condivide. Mario Cecchi Gori, inoltre, pensa che la showgirl si comporterà molto bene nella Casa: “Gli altri concorrenti sono fortunati ad avere una coinquilina come lei. Una donna precisa, educata, molto gentile. Non penso ... Leggi la notizia su lanostratv

