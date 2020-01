Gazzetta: il Napoli spera di far esordire Lobotka contro la Lazio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Napoli ha puntato forte su Lobotka, l’offerta al Celta Vigo è di 3 milioni subito e 17 a giugno per esercitare l’obbligo di riscatto, una formula che sembra incontrare il favore del club spagnolo. Non ci dovrebbero essere dunque colpi di scena per la chiusura dell’affare, si aspetta la risposta ufficiale che dovrebbe arrivare a giorni, anche perché, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fretta di portare in rosa il centrocampista che dovrebbe ricoprire il ruolo di regista della formazione di Gattuso. La speranza è quella di farlo esordire già contro la Lazio Non vuole perdere ulteriore tempo, il diesse napoletano. Lui ha la necessità di soddisfare la richiesta di Gattuso e vorrebbe farlo in tutta fretta in modo che l’allenatore possa avere a disposizione il centrocampista della nazionale slovacca già dall’inizio della prossima ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Gazzetta: il #Napoli spera di far esordire #Lobotka contro la Lazio L’offerta sembra soddisfare il Celta Vigo, si… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Lobotka al Napoli è questione di poco tempo, definiti gli ultimi dettagli. Spunta anche la data dell'eso… - sportli26181512 : Capello: 'Approvo Ibra al Milan: un grande campione che porta personalità': Capello: 'Approvo Ibra al Milan: un gra… -