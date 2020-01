Emma Marrone: "Vorrei un anno meno faticoso, senza fiato corto e corda tirata" (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Io non lo voglio un nuovo anno migliore”: inizia con queste parole il post che Emma Marrone ha scritto su Instagram per augurare ai suoi followers un buon 2020. Quello che augura a se stessa invece è di vivere un anno “meno faticoso” rispetto al 2019, quando ha dovuto fare i conti con un male che aveva già bussato alla sua porta dieci anni prima.“Non voglio bistrattare il 2019 facendo grandi inchini ad un 2020 che in fondo non so cosa mi riserverà - continua la cantante nel post -. Quindi calma, un po’ meno. Io Vorrei un anno nuovo un po’ meno ‘faticoso’ mettiamola così, rispetto al precedente. senza fiato corto e corda tirata. L’importante è che io alla fine riesca comunque a dire ‘Minchia ce l’ho fatta anche stavolta! Ecco una cosa così’”. Visualizza ... Leggi la notizia su huffingtonpost

