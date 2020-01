È Bianca la prima bambina del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Redazione L'Unicef: nel mondo nel 2018 due milioni e mezzo sono morti È una bimba di nome Bianca la prima nata a Roma: è venuta alla luce venti secondi dopo la mezzanotte scorsa alla casa di cura Santa Famiglia della capitale. Bianca pesa 3590g ed è figlia di Ilaria, romana di 41 anni, che l'ha avuta con un parto naturale e di Vincenzo. Pochi secondi dopo a Napoli il piccolo Diego è venuto alla luce all'ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli. Andando verso Nord, a Torino, invece, è Aron il primo bimbo degli anni '20 di questo secolo. Il piccolo è nato 49 minuti dopo la mezzanotte all'ospedale Martini, dove nel 2019 ci sono stati 706 parti. Nel primo giorno dell'anno sono nati in tutto il mondo 392.078 bambini, 1.210 dei quali in Italia. La stima è dell'Unicef, secondo cui la metà di queste nascite avverrà in otto Paesi: India (67.385 nuovi nati), Cina (46.299), Nigeria ... Leggi la notizia su ilgiornale

