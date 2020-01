Dion: Netflix rinnova la serie per una seconda stagione (Di giovedì 2 gennaio 2020) Netflix ha annunciato il rinnovo, per una seconda stagione, della serie Dion che è prodotta da Michael B. Jordan. Dion ha ottenuto il rinnovo da parte di Netflix e tornerà quindi con una seconda stagione nel 2020 per proseguire il racconto a sfumature sci-fi alla base del progetto. La serie, prodotta da Michael B. Jordan, proporrà agli spettatori otto episodi inediti della durate di un'ora ciascuno. Le riprese di Dion inizieranno nel 2020 e Carol Barbee sarà nuovamente showrunner del progetto prodotto per Netflix. Lo show ha come protagonisti Jason Ritter, Michael B. Jordan, Alisha Wainwright e il giovane Ja'Siah Young. Il racconto è ispirato al fumetto di Dennis Liu e narra la storia di un bambino che scopre ... Leggi la notizia su movieplayer

