Cosa ci è rimasto di Top Gun (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ebbe un successo straordinario che dura fino a oggi, al punto che nel 2020 uscirà un sequel (e in TV lo trasmettono ancora con regolarità) Leggi la notizia su ilpost

VanDrama_ : @davionysus @damofra1 @GoldenxPeach_ MA IO AVEVO CAPITO UNA COSA COMPLETAMENTE DIFFERENTE NON AVEVO CAPITO LA BATTU… - SiamoPartenopei : Cds, Palliggiano: 'La cosa certa è che il Celta non ha bisogno di soldi: Lobotka è rimasto con la compagna perchè..… - peppe844 : RT @ArduinoDieni: Quest’anno sono rimasto senza calendari da tavolo. Non è una bella cosa. -