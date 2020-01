Checco Zalone, “boom” a Capodanno: incasso record in sole 24 ore – VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’ultimo film di Checco Zalone – Tolo Tolo – ha fatto registrare in un solo giorno un record d’incassi che annulla quello di ‘Quo Vado?’. Il debutto al cinema da regista di Checco Zalone è stato un successo: il film ‘Tolo Tolo‘ ha infatti debuttato ieri 1 gennaio in tutte le sale italiane ed ha … L'articolo Checco Zalone, “boom” a Capodanno: incasso record in sole 24 ore – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

