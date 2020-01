Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2020 ore 10:30 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Viabilità DEL 1 GENNAIO 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione CI SPOSTIAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE CALCATESE TRA FALERIA E CALCATA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA QUALCHE DISAGIO SU VIA DI CASTEL CAMPANILE IN DIREZIONE PALIDORO RAMMENTIAMO CHE OGGI A Roma IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL PRIMO DELL’ANNO DALLE 14:00 ALLE 21:00 SARANNO DEVIATE NUMEROSE LINEE BUS. TUTTI I DETTAGLI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT RAMMENTIAMO CHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DELLA SCORSE SETTIMANA AL MOMENTO RESTANO CHIUSE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 ... Leggi la notizia su romadailynews

