Roberta Beta e la truffa di Capodanno: villa e soldi spariti per l’ex concorrente del “Grande Fratello” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Brutta avventura per Roberta Beta vittima di una truffa sul web. L’ex concorrente della prima edizione del “Grande Fratello” nonché giornalista e opinionista nei salotti di Barbara D’Urso, aveva pianificato le sue vacanze online. Purtroppo qualcosa non è andato nel verso giusto costringendo dunque, Roberta, a sporgere denuncia. Dopo aver accusato il danno, la speaker radiofonica ha immediatamente diffuso la notizia sul Corriere del Veneto. Per i consueti festeggiamenti di San Silvestro, l’opinionista aveva prenotato una villa a Cortina d’Ampezzo, così da trascorrere felicemente il Capodanno insieme al compagno e ad una coppia di amici. Sembrava che stesse andando tutto bene fino a quando la giornalista poco dopo, si è accorta di esser stata vittima di una truffa. Roberta Beta:«Sono molto amareggiata e voglio andare fino in fondo» Fra le pagine del ... Leggi la notizia su velvetgossip

infoitcultura : Roberta Beta, l’ex concorrente del Grande Fratello denuncia: “Io truffata per il capodanno a… - infoitcultura : Roberta Beta, chi è la pr milanese che fu star nella prima edizione del Grande Fratello - Italia_Notizie : Roberta Beta, l’ex concorrente del Grande Fratello denuncia: “Io truffata per il capodanno a Cortina. Caparra spari… -