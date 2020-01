Rassegne, Festival del ‘700 napoletano: doppio concerto nel week end (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il Festival Internazionale del ‘700 Musicale napoletano, a cura dell’associazione Domenico Scarlatti, prosegue il suo programma con ben due concerti nel primo week end dell’anno: “Omaggio a Rossini”, sabato 4 gennaio alle ore 20,30 presso la Sala Comencini (Palazzo Zapata -Piazza Trieste e Trento 48) protagonista il mezzosoprano Gabriella Colecchia accompagnata da Gianni Gambardella al pianoforte e “Cimarosa e la musica sacra”, domenica 5 gennaio alle 20,30 presso la Domus Ars (via Santa Chiara 10) con il Coro Filarmonico Jubilate Deo, diretto da Giuseppe Polese. Rossini trascorre a Napoli gli anni più intensi della sua carriera, in cui lavorò molto, ma si divertì altrettanto. Nella chansonette de cabaret “Le Lazzarone” l’artista pesarese fa l’elenco dei beni di cui ha goduto nel clima benedetto del golfo: il divertimento, l’amore, l’indolenza, la gioia della buona tavola e del buon ... Leggi la notizia su ildenaro

