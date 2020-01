Papa Francesco irritato dopo essere stato strattonato da una fedele in piazza San Pietro – Video (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Papa Francesco così irritato non si era mai visto. È il 31 dicembre quando, dopo la messa di ringraziamento dell’ultimo dell’anno, il Pontefice si reca in piazza San Pietro, a Roma, per visitare il presepe al centro del sagrato. Prima, però, si concede un bagno di folla. A infastidirlo è stata la reazione di una fedele che ha afferrato la sua mano, in maniera troppo energica, fino a strattonarlo. Il Santo Padre ha prima sottratto la sua mano dalla presa della donna, poi l’ha rimproverata dandole un buffetto sulla mano stessa. Immagini, divulgate dall’account Catholic Sat, che hanno fatto il giro del mondo e che per la prima volta hanno mostrato Papa Francesco irritato. Poco prima il Papa aveva salutato (e poi tranquillizzato) un bambino che, sporgendosi troppo dalle transenne, era caduto a terra. This evening, whilst on his way to pray before the Christmas crib in St. ... Leggi la notizia su open.online

