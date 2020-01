Monossido di carbonio: famiglia numerosa intossicata nel Fanese (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Una giovane famiglia senegalese di Ponte Sasso di Fano e’ rimasta intossicata da Monossido di carbonio all’1.50 della notte di Capodanno. Il nucleo familiare composto da tre adulti (padre, madre incinta, fratello del padre, tutti sui 30 anni) e quattro bambini di 1, 3, 7 e 8 anni, dormiva in una stanza dove c’erano un braciere, trovato spento, e una stufa a gas. Ad accusare per primo il malore e’ stato lo zio per il quale sono stati chiamati i soccorsi. All’arrivo dei soccorritori, tutta la famiglia e’ stata condotta comunque all’ospedale Santa Croce di Fano e poi, alle 6, alla camera iperbarica di Fano. Tutti sono stati sottoposti al trattamento di disintossicazione dal Monossido di carbonio. Lo zio presentava il valore piu’ alto: 30% quando il massimo tollerato e’ l’1,5%. Ora tutti i componenti della famiglia sono ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

