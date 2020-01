Mattarella, Parmitano “onorato” dal suo saluto: “Per me è sprone a fare meglio” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Ieri il presidente della Repubblica aveva citato l’astronauta nel discorso di fine anno, oggi è arrivata la risposta di Luca Parmitano, comandante della stazione spaziale internazionale, che si dice “onorato” del saluto di Sergio Mattarella: “Il suo augurio è per me sprone a fare meglio, darsi di più”. ha scritto su Twitter. Onorato, oltre la mia capacità di espressione, del saluto del Presidente #Mattarella. Il suo augurio è per me sprone a fare meglio, darsi di più. Responsabilità, Fiducia, Speranza: non sono solo parole. Per chi è al servizio della comunità sono stile di vita, azione quotidiana. https://t.co/wXl3u62WIE — Luca Parmitano (@astro luca) January 1, 2020 Durante il tradizionale discorso di fine anno trasmesso a reti unificate, il presidente Mattarella aveva rivolto un saluto a Parmitano, il primo italiano al comando della stazione spaziale ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Quirinale : #Mattarella: #Parmitano da lassù, da quella navicella – come mi ha detto quando ci siamo collegati – avverte quanto… - Quirinale : #Mattarella: Per tutti, saluto Luca #Parmitano – il primo astronauta italiano al comando della stazione spaziale in… - TutteLeNotizie : Mattarella, Parmitano “onorato” dal suo saluto: “Per me è sprone a fare meglio” -