Matrimonio con vendetta: lo sposo mostra il tradimento della sposa alle nozze - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Serena Granato In rete sono diventate virali le immagini che vedono dei promessi sposi protagonisti di un Matrimonio all'insegna della vendetta A molti, potrebbe sembrare la storia di un film. Quello che sarebbe accaduto in Cina tra due promessi sposi, ha davvero dell'incredibile. In occasione del suo Matrimonio, un uomo ha fatto sapere alla sua dolce metà di essere a conoscenza della sua infedeltà. Nello specifico, l'uomo ha mostrato un filmato, le cui immagini sono la testimonianza della condotta infedele che aveva assunto la consorte prima delle nozze (con la complicità del cognato). E il video in questione, la cui durata è di all'incirca 5 minuti, immortala i due amanti mentre si lasciano andare ad un rapporto sessuale, tradendo così la fiducia dello sposo. L'uomo tradito avrebbe mostrato le immagini compromettenti durante il banchetto nuziale, per un semplice motivo. ... Leggi la notizia su ilgiornale

