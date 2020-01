Lo scoccare della mezzanotte del 2020 su Rai 1 e Canale 5 (VIDEO) (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nessun problema tecnico, nessun intoppo che potesse intaccare lo scandire dei secondi alla mezzanotte. Il 2020 è arrivato puntuale in diretta televisiva da Piazza Mario Pagano a Potenza per L'anno che verrà condotto da Amadeus su Rai 1 e da Piazza Libertà a Bari con il concertone trasmesso da Canale 5 e guidato da Federica Panicucci.Se Al Bano e Romina Power hanno salutato gli ultimi istanti dell'anno passato con i loro classici successi intonati in un grande karaoke corale quasi a ridosso del Buon Anno (stoppando la performance 13 secondi prima dei festeggiamenti), Capodanno in piazza è stata più prudente fermando musiche e orchestra per qualche minuto lasciando che il pubblico e gli artisti invitati brindassero e si scambiassero gli auguri sul palco.Lo scoccare della mezzanotte del 2020 su Rai 1 e Canale 5 (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 01 gennaio 2020 18:31. Leggi la notizia su blogo

