LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km pursuit Dobbiaco in DIRETTA: Oestberg beffa Johaug in volata. Heidi Weng completa la tripletta norvegese. Alle 13 in gara gli uomini (Di mercoledì 1 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Johaug resta saldamente al comando della classifica generale anche se non è riuscita a fare la differenza e a questo punto si giocherà tutto sulla salita del Cermis 12.10: Prima delle italiane Anna Comarella 29ma a 3’09”, Scardoni è 37ma a 3’48” 12.09: La slovena Lampic settima, la tedesca Stadlober ottava, poi la tedesca Hennig, la svedese Kalla, la norvegese T. Weng, la statunitense Bjornsen 12.07: Rimonta anche di Heidi Weng che si prende il terzo posto e completa la tripletta norvegese a 27″ dalla coppia di testa, quarta Nepryaeva che aveva fatto volata di testa, Jacobsen quinta, Andersson sesta 12.06: La rimonta di Oestberg che si aggiudcia la vittoria di tappa, Johaug lotta ma non può nulla contro le capacità della compagna rivale 12.06: Attacca Johaug sulla salita ma Oestberg sembra ... Leggi la notizia su oasport

