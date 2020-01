Le 10 attrici più popolari su tumblr nel 2019 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le 10 attrici più popolari su tumblr nel 2019: Brie Larson occupa la prima posizione, seguita da Zendaya al secondo posto: ecco chi sono le altre. Come ogni dicembre, le 10 attrici più popolari dell'anno sulla piattaforma social tumblr sono state designate. Scopriamo insieme i nomi più chiacchierati e rebloggati del 2019. Brie Larson Zendaya Katie McGrath Emilia Clarke Scarlett Johansson Sophie Turner Tessa Thompson Jodie Comer Lili Reinhart Sandra Oh È quel periodo dell'anno in cui classifiche e Top 10 varie fioccano da ogni parte del web. Ovviamente, non potevano mancare all'appello quelle di tumblr, uno dei social di maggiore successo, soprattutto quando si parla di fandom. E, a tal proposito, possiamo farci un'idea dei trend dell'anno che è appena finito dando un'occhiata alle figure ... Leggi la notizia su movieplayer

