Incendio in casa nella notte di Capodanno: disabile di 54 anni muore carbonizzato a Rieti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tragedia nella notte di Capodanno in provincia di Rieti, dove un uomo di 54 anni, disabile, è morto carbonizzato nell'Incendio della sua abitazione a Montopoli in Sabina. A dare l'allarme, poco dopo le 5 di mattina, sono state la compagna e la sorella che stavano rientrando a casa. All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era completamente distrutto e invaso dal fumo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Leggi la notizia su roma.fanpage

