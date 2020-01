Il Papa si arrabbia con la fedele che lo strattona, poi chiede scusa: "Anche io perdo la pazienza" (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il pontefice fa pubblica ammenda durante l'Angelus: "Ho dato il cattivo esempio". Ieri sera, mentre camminava in piazza San Pietro, una donna lo aveva tirato per un braccio e lui le aveva colpito la mano per liberarsi dalla presa Leggi la notizia su repubblica

SkyTG24 : Papa strattonato da una fedele, lui reagisce e si arrabbia. VIDEO - repubblica : Il Papa si arrabbia con la fedele che lo strattona, poi chiede scusa: 'Anche io perdo la pazienza' [aggiornamento d… - Adnkronos : #Papa strattonato da una fedele, Francesco si arrabbia/Video -