Capodanno, un morto ad Ascoli: cercava di spegnere un rogo. A Bari crolla controsoffitto dell’hotel Excelsior durante il veglione: 6 feriti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un 26enne morto ad Ascoli, sei feriti a Bari per il crollo di un controsoffitto dell’hotel Excelsior durante il veglione e una giovane ferita all’addome per essere stata colpita da un proiettile vagante mentre era affacciata al balcone. Si registrano in Abruzzo, Puglia e Campania i tre principali fatti di cronaca nella notte di Capodanno, nella quale si contano centinaia di feriti per i botti (77 tra Napoli e provincia) con i due casi più gravi nel Milanese. A Colle San Marco, nell’Ascolano, un ragazzo di 26 anni è morto a seguito di una caduta nel tentativo di spegnere un principio di incendio nella sterpaglia provocato dal lancio di alcuni fuochi d’artificio. Il giovane ha cercato di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto in un burrone, precipitando per almeno cinquanta metri in una zona impervia. Le persone che erano con lui hanno ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

