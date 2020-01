Capodanno 2020, notte da ubriachi: 70 all’ospedale per abuso d’alcol a Firenze, Prato, Pistoia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) All'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze circa una decina di accessi per alcol. Una giovane in stato alcolico presentava anche traumi per una caduta. All'ospedale Santa Maria Annunziata si sono registrati 5 accessi per alcol. All'ospedale Santa Maria Nuova, nel centro storico di Firenze, una trentina di accessi, tutti di giovani in stato di ubriachezza Leggi la notizia su firenzepost

poliziadistato : Antonio, Anna, Marco, Carolina, Valentina, Giuseppe…sono solo alcuni dei tanti poliziotti che anche durante questo… - teatrolafenice : ?? Il migliore modo per dare il benvenuto al 2020 è iniziarlo in musica con il tradizionale Concerto di Capodanno:… - minGiustizia : Buon Capodanno a tutti. Dal Ministero della Giustizia un augurio di un meraviglioso 2020! -