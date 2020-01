Arturo Scotto aggredito a Venezia: “Erano in otto a viso coperto e gridavano duce-duce” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Arturo Scotto, dirigente nazionale di Articolo Uno, è stato aggredito nella notte a Piazza San Marco a Venezia da un gruppo di ragazzi che inneggiavano al duce e facevano cori antisemiti. “Erano in otto, con il viso coperto – ha raccontato Scotto all’Adnkronos – e si sono poi dileguati”. L’accaduto era stato raccontato subito dalla moglie Elsa Bertholet con un lungo post su Facebook: “Buon Capodanno antifascista a tutti”, ha scritto. Messaggi di solidarietà dagli esponenti di Liberi e Uguali: “I rigurgiti fascisti e antisemiti non possono essere tollerati”, ha scritto il capogruppo di Leu a Montecitorio, Federico Fornaro, in una nota. Ieri l’ex deputato si trovava in Piazza San Marco per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme alla moglie e al figlio grande. Un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 25 anni ha intonato ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

