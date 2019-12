Una Vita anticipazioni 2 e 3 gennaio: Flora e Leonor iniziano a sospettare di Inigo (Di martedì 31 dicembre 2019) Nella soap opera Una Vita si sta vivendo una vera e propria tragedia in casa Alvarez Hermoso e le anticipazioni svelano che le cose potranno solo peggiorare. Nel corso degli episodi del 2 e 3 gennaio vedremo che Celia peggiorerà sempre di più e Felipe compirà un gesto inaspettato. Inigo, intanto, sarà sempre più coinvolto dalle gare di boxe e incomincerà a guadagnare molti soldi loschi. Flora e Leonor, però, capteranno qualcosa e incominceranno ad indagare sulla vicenda. Una Vita trama 2 gennaio: i sospetti di Flora e Leonor Le anticipazioni della puntata di Una Vita di giovedì 2 gennaio vedono come protagonista ancora Celia. La giovane, purtroppo, sarà in punto di morte dal momento che ha contratto lo stesso virus degli abitanti dell’Hoyo. Lucia sarà disperata e troverà in Telmo una forte spalla su cui piangere. Samuel, ovviamente, non sarà affatto felice della cosa e incomincerà ... Leggi la notizia su kontrokultura

