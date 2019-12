Test: scegli una famiglia e scopri com’è il tuo mondo interiore (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dal momento in cui siamo nati ci sono intorno una serie di persone che si prendono cura di noi e ci danno tutto il meglio che possono: la famiglia. Generalmente sono i genitori che sono sempre lì, ma anche altri parenti come zii, cugini o nonni saranno i primi a essere presenti se le cose non vanno bene. In questo Test sulla famiglia, ci sono 3 opzioni che puoi scegliere. In ognuna di queste sagome puoi vedere un padre, una madre e una bambina. Tutti sembrano molto felici, vero? Bene, ora tocca a te scegliere quale delle tre immagini non sembra una vera famiglia. Guarda da vicino i dettagli di ognuno. Lo sapevi che in base alla tua scelta potresti sapere com’è il tuo mondo interiore? Questo Test psicologico ha abbastanza da dirti. Guarda l’immagine e rispondi, cosa ne pensi di queste sagome NON è una famiglia e scopri il significato della tua scelta famiglia n. 1 Se la tua ... Leggi la notizia su bigodino

PietroDiGregoli : RT @tweetnewsit: Test psicologico, scegli una figura e scopri qual è la tua forza interiore - tweetnewsit : Test psicologico, scegli una figura e scopri qual è la tua forza interiore - piobulgaro : Test di Capodanno: scegli il simbolo che lo rappresenta Leggi qui ? -