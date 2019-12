Sacerdote ucciso con un crocifisso in gola dalla vittima di uno dei suoi abusi (Di martedì 31 dicembre 2019) Prete ucciso con crocifisso dalla vittima dei suoi abusi Lo scorso novembre un prete francese di 91 anni è stato trovato morto soffocato con un crocifisso in gola a nord-est di Parigi, nel dipartimento dell’Oise, e a ucciderlo sarebbe stata la vittima di uno dei suoi abusi. Dopo alcune indagini, gli inquirenti hanno a scoperto che a uccidere l’anziano Sacerdote è stato un ragazzo di 19 anni, che quando era più giovane ha subito violenza sessuale da parte dell’uomo. Per vendicarsi, il ragazzo ha deciso di uccidere il suo violentatore. Il quadro era chiaro alla procura che sta indagando sul caso già pochi giorno dopo l’omicidio, ma in questi giorni i media francesi riportano gli sviluppi della vicenda: il ragazzo soffriva di disturbi psichici, e per questo è ora ricoverato all’ospedale Clermont-de-l’Oise. Intanto, interrogato dai giudici della procura ... Leggi la notizia su tpi

