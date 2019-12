Roberta Beta: "Io, truffata su internet a Capodanno" (Di martedì 31 dicembre 2019) Una vacanza indimenticabile, ma non in senso positivo. Roberta Beta, concorrente della prima edizione del Grande Fratello e speaker radiofonica, è tra le vittime di una presunta truffa online. Intenzionata a trascorrere il Capodanno a Cortina d'Ampezzo, in Veneto, con il compagno e una coppia di amici, la donna, recatasi sul posto, non ha trovato la villa che aveva prenotato - con tanto di bonifico bancario effettuato - tramite un noto sito specializzato. A raccontarlo è la diretta interessata al Corriere del Veneto, mentre si reca ai Carabinieri per sporgere denuncia:Diversi giorni fa individuo questa bella villa su Booking.com, prendo contatti con la persona che se ne occupa per accordarmi per l’affitto. Seguo tutta la procedura del caso, bonifico di acconto compreso e lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a ... Leggi la notizia su blogo

