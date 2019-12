Pogba Juve, Raiola rivela: «Il Manchester un problema, l’ha rovinato» (Di martedì 31 dicembre 2019) Pogba Juve, Raiola spara a zero sul Manchester: «Ha bisogno di una società seria, loro rovinerebbero pure Maradona e Pelè» Per i tifosi della Juve il ritorno di Paul Pogba in bianconero è un desiderio ben dichiarato. Mino Raiola, agente del francese, ha parlato a La Repubblica dell’attuale condizione del centrocampista: «Adesso il suo problema è il Manchester: è un club fuori dalla realtà, senza un progetto sportivo. Oggi non porterei più nessuno là, rovinerebbero anche Maradona, Pelè e Maldini. Paul ha bisogno di una squadra e di una società, una come la prima Juve». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

