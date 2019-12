Netflix: Murder Mystery e Stranger Things 3 in testa alle uscite più popolari del 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Murder Mystery, la terza stagione della serie tv Stranger Things e 6 underground svettano in testa alla classifica delle uscite più popolari di Netflix del 2019. Netflix ha annunciato la classifica delle uscite più popolari del 2019, in testa troviamo il film Murder Mystery seguito dalla serie tv Stranger Things 3. Netflix What We Watched 2019 - U.S. vede il film comico con Adam Sandler e Jennifer Aniston girato in parte in Italia tra le produzioni più viste della piattaforma streaming, seguito dalla terza stagione di Stranger Things e dall'action di Michael Bay 6 Underground. Seguono il film d'animazione Disney/Pixar The Incredibles 2, l'acclamato The Irishman di Martin Scorsese, la nuova serie fantasy The Witcher, interpretata da Henry Cavill, Triple Frontier con Ben Affleck, il truce ... Leggi la notizia su movieplayer

