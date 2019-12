Milan, Pioli: “Ibrahimovic mi ha detto di star tranquillo. Voglio aprire un ciclo in rossonero. Piatek…” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’arrivo di Ibrahimovic e dei propositi futuri. Il 2019 è praticamente agli sgoccioli e Stefano Pioli è chiamato a guardare al 2020 con propositi importanti, per risollevare la difficile situazione del Milan. Al Corriere della Sera, le parole dell’allenatore emiliano. A tutto Ibra… Il club rossonero ha appena regalato al tecnico rossonero Zlatan Ibrahimovic. Questo il pensiero di Pioli: “Ibra è un guerriero, un leader, un giocatore carismatico che ha grande senso della responsabilità e grande voglia di vincere. Sarà di stimolo per tutta la squadra, il suo apporto sarà fondamentale. Essendo la squadra più giovane del campionato qualche limite a livello di cattiveria agonistica l’abbiamo riscontrato. Ibra è quel tipo di giocatore, di persona e di leader che ... Leggi la notizia su newsmondo

