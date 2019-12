Istruzione, le dimissioni del ministro Fioramonti sono un pessimo augurio di fine anno (Di martedì 31 dicembre 2019) Le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti, sono un bel regalo di Natale, planato in extremis sotto l’albero degli italiani. Non ricordo un ministro che, in disaccordo con la politica del governo in materia sua, si sia alzato dalla poltrona salutando la compagnia, senza chiedere qualcosa in cambio. A Natale, etica e politica possono andare d’accordo. Più di metà dei commenti sui maggiori quotidiani online riconoscono il valore di un gesto coraggioso quanto desueto. Le dimissioni del ministro sono un pessimo augurio di fine anno. Scolpiscono sulla pietra istituzionale la condanna della cultura, della conoscenza e dell’educazione nel nostro paese. Il lungo addio della società italiana, avventuratasi a passi lunghi e distesi sul precipizio di un sentiero senza ritorno. La delusione per la legge di bilancio dell’anno scorso si può applicare in modo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Istruzione, Mattarella accetta le dimissioni di Fioramonti e affida l'interim del dicastero a Conte [aggiornamento… - petergomezblog : Fioramonti, le dimissioni del ministro dell’Istruzione. A settembre aveva detto che per far sopravvivere la scuola… - chedisagio : ?? Il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha dato le dimissioni -