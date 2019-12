Il sito scelto dalla Nasa per la prima toccata e fuga su un asteroide (Di martedì 31 dicembre 2019) Potrebbero sembrare dei semplici sassi, invece questo sito ha un nome e un’importanza strategica senza precedenti. Quello che vedete in questo filmato è Nightingale (usignolo, in inglese), il cratere prescelto dagli scienziati per il prelievo di materiale da parte di Osiris Rex, la sonda della Nasa che farà una toccata e fuga sull’asteroide Bennu per poi ritornare sulla Terra. Ci sono voluti mesi di valutazione per giungere a questa conclusione (ed erano quattro i siti candidati per la raccolta), ma questo sembra essere il migliore. Grande più o meno 140 metri, è ricco di terreno a grana fine e privo di ostacoli che potrebbero compromettere la sicurezza della navicella. Inoltre, si tratta di un punto particolarmente intatto dell’asteroide – che potrebbe fornire un’ottima testimonianza della sua origine, così come della storia evolutiva del Sistema solare. (Credit ... Leggi la notizia su wired

