I soldi della Regione Veneto per i buffet dei cacciatori (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Gazzettino racconta oggi una storia molto curiosa che riguarda l’Associazione cacciatori Veneti, già famosa dalle nostre parti per i 70mila euro dati a Fratelli d’Italia: In Veneto le azioni per contrastare il bracconaggio – cioè chi caccia o pesca in aree protette o senza licenza – sono durissime: lotta spietata a colpi di pizzette e sfogliatine. Il carico da novanta arriva con i calici di prosecco e i pasti in trattoria. Il conto? Pagato con soldi pubblici, 262.715,66 euro nel 2018 messi dalla Regione e girati alle associazioni dei cacciatori. Discutibile, ma regolare. I contributi li ha stabiliti infatti una legge regionale, poi il bando ha ampliato il raggio d’azione contro i bracconieri. Inserendo anche i rinfreschi. L’Associazione cacciatori Veneti, oggi presieduta da Sergio Berlato, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale del Veneto e ... Leggi la notizia su nextquotidiano

