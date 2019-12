Cormezz: fallimentare il secondo anno di Ancelotti al Napoli (Di martedì 31 dicembre 2019) Un anno da dimenticare, secondo il Corriere del Mezzogiorno, che da i voti al 2019 del Napoli che non ha mantenuto le promesse fatte in avvio di stagione in cui si era parlato di scudetto. Da gennaio la squadra azzurra non ha fatto altro che perdere terreno nei confronti della Juve, fino ad arrivare all’ammutinamento del 5 novembre che ha segnato la fine un’escalation di sconfitte e soprattutto un gioco, quello di Carlo Ancelotti, che ha prodotto poco o nulla. Unica nota lieta la qualificazione agli ottavi di Champions, conquistata da imbattuti. La soddisfazione di aver superato il Liverpool e mostrato un carattere e una voglia di vincere diversi. Ma non è bastato. Il tecnico di Reggiolo è stato esonerato dopo la vittoria con il Genk. De Laurentiis ha scelto Gattuso. Sulla scorta dei risultati ottenuti il voto che il quotidiano riserva all’ex allenatore del Napoli è solo 5, ... Leggi la notizia su ilnapolista

