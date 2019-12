Carlos Ghosn vola in Libano: fuga dai domiciliari o liberazione? (Di martedì 31 dicembre 2019) Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato del gruppo Nissan-Renault era ai domiciliari a Tokyo in attesa di processo per frode industriale e fiscale, ora è in Libano. Una storia che si tinge di giallo quella che vede coinvolto l’ex numero uno del gruppo Nissan-Renault. Carlos Ghosn è tornato dalla sua famiglia in Libano ma … L'articolo Carlos Ghosn vola in Libano: fuga dai domiciliari o liberazione? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

RSInews : Carlos Ghosn è fuggito in Libano - piodem : TOKYO, GHOSN BEFFA L’IMPERO E SE NE VOLA VIA IN LIBANO Non so se, e quanto, Carlos Ghosn sia colpevole dei gravi r… - ItaliaNotizieV : Carlos Ghosn è in Libano (fonti locali) -