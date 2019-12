Carlos Ghosn, il colpo di scena. E’ fuggito in Libano: “Ostaggio di una giustizia truccata” (Di martedì 31 dicembre 2019) Come in ogni sceneggiatura che si rispetti, anche nella vicenda Ghosn arriva il colpo di scena. L’ex amministratore delegato di Renault-Nissan, in attesa di essere processato dopo un periodo di detenzione (100 giorni di carcere duro, come il sistema penale giapponese permette), è fuggito in Libano. Il top manager si trovava agli arresti domiciliari a Tokyo, e non è ancora chiaro come sia riuscito a lasciare il Giappone per raggiungere il paese d’origine della sua famiglia, di cui possiede la cittadinanza. Anche perché era fuori su cauzione ma le autorità giapponesi gli avevano ritirato tutti i passaporti (francese, brasiliano e, appunto, libanese). L’ipotesi è che abbia utilizzato un jet privato, il che presupporrebbe l’esistenza di una qualche “collaborazione” esterna. Ghosn era in attesa di giudizio per una serie di addebiti pesanti: appropriazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

