Calendario Vela 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Iniziano le World Series dell’America’s Cup con Luna Rossa (Di martedì 31 dicembre 2019) Si preannuncia un 2020 molto interessante per gli appassionati di Vela, i quali si potranno gustare grandi eventi sia in campo olimpico che per quanto riguarda la storica America’s Cup. L’appuntamento più importante della prossima stagione è indubbiamente quello dei Giochi Olimpici di Tokyo, con le regate a Cinque Cerchi che si disputeranno ad Enoshima dal 26 luglio al 5 agosto, ma ci sarà molta carne al fuoco anche nei primi mesi del 2020 con tutte le singole rassegne iridate delle dieci classi olimpiche a partire dall’8 febbraio, in cui scatterà a Geelong il Mondiale 49er, 49erFX e Nacra 17. Fari puntati per l’Italia dal 13 al 19 aprile sulla tappa casalinga di Coppa del Mondo a Genova valevole come ultimo evento di qualificazione olimpica per le classi non ancora certe del pass. Il Bel Paese ospiterà pochi giorni più tardi anche la prima tappa preliminare ... Leggi la notizia su oasport

