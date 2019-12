Autostrade, vertice al ministero dopo il crollo nella galleria dell’A26: “Ispezionata da Spea di recente, non erano state segnalate criticità” (Di martedì 31 dicembre 2019) La galleria Bertè in cui è avvenuto il parziale distacco del soffitto nel pomeriggio di lunedì era stata recentemente controllata da Spea superando l’ispezione “positivamente” e “senza criticità”. È questo il risultato dell’informativa sul crollo lungo la A26 Genova-Gravellona Toce fatta da Autostrade durante il faccia a faccia “urgente” che si è tenuto in mattinata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra la società concessionaria che fa capo ad Atlantia, holding della famiglia Benetton, e i vertici del dicastero guidato da Paola De Micheli. Nel corso dell’incontro si è discusso anche dell’impegno a un’accelerazione della manutenzione, nonché dell’avvio di un osservatorio Autostrade-ministero sui controlli effettuati dalla società concessionaria e anche di un aiuto economico al porto di Genova, messo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

