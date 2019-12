Whatsapp, l'eliminazione automatica dei messaggi e le altre novità in arrivo nel 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 2019 di Whatsapp è stato un anno intenso. L’app è riuscita a rispondere colpo su colpo alla concorrenza introducendo tante nuove funzionalità che hanno rintuzzato gli attacchi di app come iMessage e Telegram: come il supporto delle Memoji su Android, l’introduzione dell’avviso di chiamata, i messaggi che si auto-distruggono all’interno della chat o la possibilità di bloccare gli inviti indesiderati a nuovi gruppi. Ma è stato soprattutto un anno difficile sul fronte della sicurezza con una serie di attacchi che hanno costretto gli sviluppatori a correre ai ripari per tappare numerose falle. La più grave ha riguardato uno spyware che era in grado di installarsi nel sistema operativo attraverso le chiamate vocali accedendo alla fotocamera e al microfono del telefono, raccogliendo ogni tipo di informazione personale da e-mail e ... Leggi la notizia su gqitalia

positanonews : WhatsApp: in arrivo l’eliminazione automatica dei messaggi nei gruppi tra le #news - positanonews : WhatsApp: in arrivo l'eliminazione automatica dei messaggi nei gruppi - - maurilioberetta : #WhatsApp: eliminazione automatica dei messaggi disponibile nei gruppi (beta). -