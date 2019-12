Una compagnia aerea regala 50 mila biglietti per visitare il Giappone, come candidarsi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giappone, la compagnia aerea che organizza viaggi “a sorpresa”: in palio 50mila biglietti gratis Esistono tante aeree poco conosciute del Giappone e la Japan Airlines, compagnia aerea, ha deciso di valorizzarle regalando 50 mila biglietti aerei, andata e ritorno, a chiunque vorrà mettersi in gioco. In occasione delle Olimpiadi estive, che si terranno il prossimo anno a Tokyo, sarà dunque possibile visitare le zone meno conosciute del Giappone e l’offerta è aperta a tutti (quindi anche ai turisti internazionali). L’unico vincolo è che non sarà possibile scegliere la località di destinazione, poiché scelta dalla compagnia aerea stessa. Viaggiare gratis in Giappone: ecco come candidarsi Le candidature partiranno a febbraio 2020 e chi deciderà di partecipare dovrà indicare la città di partenza e una data, dopodiché Japan Airlines mostrerà quattro possibili ... Leggi la notizia su tpi

RaiTre : 'Gianna si è sempre sentita una donna dell’Europa e del mondo, lei è una cosmopolita, ha infatti avuto un grande su… - IsraelinItaly : #OnThisDay: oggi nel 1985 all'aeroporto di #Fiumicino, 4 #terroristi palestinesi facenti capo ad Abu Nidal, apriron… - Agenzia_Ansa : E' il primo #Natale con una cometa aliena #ANSA -