Sorrisone dal roaming UE: dal 1 gennaio 2020 più vantaggio per i clienti (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il roaming UE sarà stato una manna dal cielo per ognuno di voi almeno una volta da quanto è stato regolamentato. Sappiate che dal 1 gennaio 2020 la situazione giocherà anche di più a vostro favore: come riportato da 'mondomobileweb.it', sono in aumento i GB disponibili da poter sfruttare ed al contempo diminuisce la spesa tariffaria extra-soglia dati nel caso in cui si effettuino viaggi all'interno dei Paesi UE. Ecco la formula da utilizzare per calcolare gli esatti GB a disposizione Vi ricordiamo che la possibilità di usufruire del bundle della propria offerta risale al 15 giugno 2015, per via della normativa 'roaming Like at Home' (purché si tratti di una permanenza momentanea). Non ci sono limitazioni per quanto riguarda i minuti e gli SMS inclusi nella propria offerta nazionale, mentre vige una restrizione specifica relativamente al bundle dati, direttamente proporzionali al ... Leggi la notizia su optimaitalia

