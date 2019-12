Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Prima di conoscere la donna che gli avrebbe cambiato la vita e donato tre figli,aveva toccato il fondo. In un’intervista rilasciata al giornale “You”, il cantante ricorda quel primo incontro: “Laprima di conoscerla avevo dormito con la mia spacciatrice, poi era partita e mi aveva lasciato una borsa piena di droga”. Al magazine ha ripercorso il suo passato di dipendenze e depressione, prima di trovare la stabilità con Ayda Field.I due sono insieme dal 2006 e si sono sposati nel 2010. “All’inizio non ne avevo idea, ero talmente ‘quadrata’ da non aver notato il suo problema con l’abuso di sostanze”, ammette la Field. “Mi sembrava una popstar triste, rinchiusa nella sua torre”.In effetti, triste lo era davvero. “Le persone si innamoravano sempre di me. Dovevo mettere fine a dei ...

MarcoMoriniTW : Vedete questo spazio sui navigli a Milano? Ora occupato da Robbie Williams, da domani sarà tutto per Harry Styles e… - HuffPostItalia : Robbie Williams: 'La notte in cui conobbi mia moglie, dormii con la mia spacciatrice' - GazzettinoDroga : Robbie Williams, prima notte con la moglie: 'Avevo dormito con il mio spacciatore' -