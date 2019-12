Nintendo Switch Lite è stato già hackerato (Di lunedì 30 dicembre 2019) Nintendo Switch Lite è stato violato a tre mesi dal lancio.Il Team-Xecuter ha pubblicato un video che mostra Nintendo Switch Lite con il suo sistema operativo proprietario SX 3.0. Anche se non viene mostrato molto nel video, è chiaro che l'hacking consente a chi esegue il sistema operativo di installare applicazioni homebrew sulla propria console Nintendo. Sebbene i dettagli su come funziona l'hack non siano ancora disponibili pubblicamente, Team-Xecuter ha dichiarato che il metodo verrà pubblicato all'inizio del prossimo anno. Tuttavia, come con i precedenti hack di TX, è probabile che ci sia un costo per l'accesso alle informazioni.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

