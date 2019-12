Napoli, parla Giorgio Perinetti: “Con Gennaro Gattuso nessuno può permettersi di non impegnarsi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giorgio Perinetti, ex dirigente sportivo azzurro sempre al centro del mercato, si è espresso sull’insediamento di Gennaro Gattuso sulla panchina partenopea a Radio Kiss Kiss Napoli: “La spontaneità di Gattuso e il suo modo di incidere sul gruppo mi fa pensare che il Napoli possa avere una reazione importante. Con Gattuso nessuno può permettersi di non impegnarsi, l’allenatore chiede tanto. Gattuso affronta tutto con una personalità senza eguali, con grande entusiasmo, riuscendo a coinvolgere tutti. Le difficoltà nel Napoli ci sono, ma c’è qualità e la squadra può ritirarla fuori”. In tanti vedono in “Ringhio” un sergente di ferro. D’altro canto, la mole di lavoro negli allenamenti a Castelvolturno è cambiata. Qualche giocatore si era lamentato dei carichi leggeri di Carlo Ancelotti, ma la musica è cambiata. Dal punto di vista fisico il ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

