Mountains - La vita sopra le nuvole: documentario in onda stasera su Rete 4 (Di lunedì 30 dicembre 2019) stasera, lunedì 30 dicembre 2019, Rete 4 trasmetterà in prima serata Mountains. La vita sopra le nuvole. Si tratta del documentario della BBC Earth dedicato a ciò che accade tra le catene montuose, alla scoperta delle bellezze che la natura può celare. Alla conduzione l'alpinista e scrittore Simone Moro. Ecco la presentazione del documentario, direttamente dal sito ufficiale Mediaset:Mountains - La vita sopra le nuvole: documentario in onda stasera su Rete 4 pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2019 16:07. Leggi la notizia su blogo

staseraintv_uno : Mountains - La Vita Sopra Le Nuvole - Stasera alle 21:25 su #Rete4 #staseraintv #MountainsLaVitaSopraLeNuvole -