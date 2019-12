Metroid Prime 4: Nintendo e Retro Studios avrebbero contattato sviluppatori esterni per velocizzare i lavori sul gioco (Di lunedì 30 dicembre 2019) All'inizio del 2019, i fan di Nintendo sono stati piuttosto scioccati quando la compagnia riavviò lo sviluppo di Metroid Prime 4. Questo ha potenzialmente ripristinato la sua eventuale uscita di diversi anni. E se una scoperta dello YouTuber Doctre81 si rivelerà veritiera, il gioco potrebbe arrivare prima del previsto.L'insider è abbastanza noto per aver scoperto informazioni su The Witcher 3 per Switch, e ora ha affermato che Nintendo si sta rivolgendo ad artisti e sviluppatori esterni per velocizzare i lavori su Metroid Prime 4.Più nello specifico, sembra che Retro Studios, ora al lavoro sul gioco, avrebbe contattato sviluppatori freelance esterni per impiegarli sul design delle ambientazioni, e in altro ruoli di programmazione.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

