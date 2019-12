Leggi la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 dicembre 2019) La stilista Elisabetta Franchi, protagonista di questo ritratto, è “una che si è fatta da sola”, e lo dichiara immancabilmente con tutti gli addentellati e i gesti sapidi a mimare quanto e con quanta fatica. Benché la sua biografia, in uscita in questi giorni per Mondadori, si intitoli molto eloquen

fgiacomotti : RT @ilfoglio_it: L’anticenerentola della moda. Quella di Elisabetta Franchi è una storia da favola in cui la polvere si è trasformata in pa… - franciktisi : RT @ilfoglio_it: L’anticenerentola della moda. Quella di Elisabetta Franchi è una storia da favola in cui la polvere si è trasformata in pa… - doctorhoover : RT @ilfoglio_it: L’anticenerentola della moda. Quella di Elisabetta Franchi è una storia da favola in cui la polvere si è trasformata in pa… -